الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة ( رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي ) ( رجال ) للتعيين عليها بالمناطق التالية ( الرياض ، عسير ، جازان ، نجران ) ، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – توظيف ) خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ، وذلك على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result// انتهى //13:00ت م0081