مكة المكرمة 29 محرم 1442هـ الموافق 17 سبتمبر 2020م واسأغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة 9 مستودعات مخالفة، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المستودعات للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية.وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن البلدية قامت بحملة موسعة على المستودعات؛ وذلك للتأكد من التقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مؤكداً على ضرورة التزام المستودعات التجارية بالأنظمة واللوائح البلدية.من جهتها واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة حملتها الميدانية لمكافحة ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات بعدة مواقع متفرقة ضمن نطاق البلدية.وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 101 قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل، مشيراً إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات التي يتم غسلها في هذه المواقع واستمرار هذه الحملات للقضاء على الظواهر السلبية في المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسيل السيارات بالشوارع العامة بالقرب من الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بالمنطقة، مؤكداً أن البلدية حريصة على إظهار العاصمة المقدسة بالمظهر اللائق، وللوصول لأعلى مستوى من النظافة والإصحاح البيئي.ونفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على صوالين الحلاقة ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهود البلدية لمتابعة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم الوقوف على 94 صالوناً للحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والفنية، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 7 صوالين، وتغريم 32 صالوناً، و تعهد 14 صالوناً مخالفاً بتصحيح أوضاعهم، مبيناً أن المُخلفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم الالتزام بلبس الكمام، وعدم التقيد بارتداء الزي الرسمي، و استخدام الأمواس متعددة الاستخدام، إضافةً إلى عدم وجود قائمة بأسعار الحلاقة.// انتهى //13:01ت م0082