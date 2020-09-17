الباحة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسفعّل محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي أمس, حملة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة تحت شعار "الصلاة نور", والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة.واستمع العويدي إلى شرح من مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة محمد أحمد العُمري عن دور وأهداف الحملة والتي ستكون باستخدام التقنيات الحديثة في العرض من خلال لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الأثر الفاعل في مختلف شرائح المجتمع, مؤكداً بأنها تهدف إلى التوعية بأهمية الصلاة وعظم شأنها في الدين وأثرها العظيم على الفرد والمجتمع وهي الركن الثاني من أركان الإسلام, مشيراً إلى نشر مواد توعوية الكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة وقد تم توزيع وتركيب لوحات حملة الصلاة نور في الشوارع والميادين العامة بالمحافظة.// انتهى //13:02ت م0083