الباحة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسقام أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس, بجولة تفقدية لبلدية محافظة بلجرشي.وبيّن السواط أن زياراته الميدانية لمحافظات المنطقة تأتي للوقوف ميدانياً على المشروعات والخدمات البلدية والاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين في سبيل تهيئة المرافق البلدية، والتأكد من توفر وجاهزية جميع الخدمات البلدية المقدمة، موجهاً رئيس ومسؤولي البلديات بمحافظة بلجرشي بسرعة إقفال المشروعات الجاري تنفيذها حالياً.// انتهى //13:03ت م0084