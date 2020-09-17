الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري أمس، لقاء فرص الابتعاث الخارجي وأهمية اختيار المؤسسات التعليمية المميزة، المقدم للمعيدين والمحاضرين المبتعثين من جامعة الإمام، والذي نظمته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع وكالة الابتعاث والتدريب في عمادة الموارد البشرية.وأوضح معالي رئيس الجامعة أن ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من دعم للمبتعثين ما هو إلا تعزيز لمسيرة هذا الوطن من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة علمياً.وبين أن الابتعاث يعد رأس المال البشري للجامعة وهو رسالة وطنية مبتدؤها طلب العلم الذي يعود نفعه على المبتعث ووطنه، وتنمية المهارات الشخصية وصقلها وتعزيزها بالخبرات المكتسبة والتجارب العلمية الأكاديمية، والاستفادة من الاندماج مع الثقافات الأخرى مما يعزز من تبادل الخبرات البحثية العلمية.بدوره استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، الرؤية المستقبلية للابتعاث وأهمية الابتعاث على المستوى الوطني والأكاديمي في الجامعات السعودية، من خلال ما تتبناه حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - من خطة طموحة للنهوض بالتعليم ودعمه مادياً ومعنوياً.// انتهى //13:05ت م0085