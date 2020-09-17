الباحة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسرأس معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الأولى للعام الجامعي الحالي، بحضور أعضاء المجلس, وذلك من خلال منظومة "رافد".ونوه معالي رئيس الجامعة في بداية الاجتماع بما قدمته وتقدمه الحكومة الرشيدة حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء هذه الجائحة وكذلك استئناف العملية التعليمية وفق إجراء احترازية متميزة حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات, كما هنّأ معاليه أبناءه وبناته الطلاب والطالبات بمناسبة العام الجامعي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح،ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور غانم بن محمد الغامدي أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، ومنها الاطلاع على نتائج الخريجين من الطلاب والطالبات بنهاية الفصل الثاني والصيفي, وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير في عدد من التخصصات، وقد أصدر المجلس حيالها عدد من القرارات ذات الصلة.// انتهى //13:06ت م0086