الجزائر 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واستحدثت عناوين الصحف الجزائرية الصادرة اليوم عن بدء حملة شرح الدستور الجزائري الجديد، في وسائل الإعلام المحلية، وبرنامج للمخرجات الميدانية لشخصيات سياسية وإعلامية بارزة، سعيًا لإقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين بالإقبال على المشاركة في استفتاء أول نوفمبر القادم.وكتبت أن الرئيس تبون أوفى بأهم التزاماته ووعوده الانتخابية عبر تجسيد مطلب تغيير نظام الحكم والذي يبدأ بوضع دستور جديد يحظى بقبول أغلبية الشعب الجزائري.وتطرقت إلى زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي ومباحثاتها مع المسؤولين الجزائريين، مبينة بأن الهجرة غير الشرعية وسبل توقيف تدفقاتها من الجزائر نحو إيطاليا كان أبرز الملفات التي نالت اهتمام الجانبين.وأخبرت عن تطورات في الساحة الليبية، مشيرة إلى طرح اسم الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف لتولي منصب الممثل الخاص الأممي في ليبيا خلفا لغسان سلامة، لاستكمال مسار التسوية السلمية للصراع بعد إعلان الأطراف الليبية وقف إطلاق النار.وتحدثت صحف الجزائر عن تعرض مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لغارات جوية إسرائيلية، ردا على إطلاق صواريخ استهدف مستوطنات في جنوب إسرائيل.// انتهى //14:16ت م0100