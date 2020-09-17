الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية النيجر كالا انكوراو.وبحث الوزيران خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص وإمكانات تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب الكفيلة بتحقيق التنمية والتقدم في البلدين، كما استعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.// انتهى //14:18ت م0101