الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي عضو مجلس الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وجهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، إضافة لاستعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //14:26ت م0104