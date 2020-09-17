حائل 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي والعقيد محمد بن ناصر القريني بمناسبة تعيينه مديراً لمرور منطقة حائل.وفي مستهل اللقاء نوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - للأجهزة الأمنية والمرورية بمتابعة من سمو وزير الداخلية ، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى الأداء والعمل على تطوير التنظيم المروري إلى الأفضل.فيما أعرب مدير شرطة منطقة حائل عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المستمر لرجال الأمن، مؤكداً حرص الجميع على كل ما يعود على أمن الوطن واستقراره.بدوره استعرض مدير مرور منطقة حائل الخطط المرورية والتوجه التطويري الشامل بدعم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مؤكداً حرص رجال المرور على تنفيذ توجيهات سموهما والعمل على خدمة المنطقة وأهلها .// انتهى //14:30ت م0105