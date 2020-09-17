الأغوار 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال 6 أعوام ماضية 3300 مسكن في المناطق المصنفة "ج" بمواقع مختلفة في الضفة غالبيتها في الأغوار.وقال عساف خلال جولة نفذتها الهيئة اليوم، لمحافظة طوباس، إن المتابعات القانونية التي تقوم بها الهيئة لمنع الهدم ساهمت في منع هجرة أهالي هذه المناطق، مشيرا إلى أن 17 ألف مواطن يسكنون في مناطق "ج".وأضاف ان الهيئة تقود معارك قانونية في المناطق المهددة بالإزالة والترحيل، تتم متابعتها بداية من خلال محكمة الاحتلال العليا، وبعد ذلك يتم التوجه للمحاكم الدولية، علما أنها تشترط استنفاد التحركات القانونية محليا قبل التوجه لها.// انتهى //14:42ت م0107