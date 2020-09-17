الدمام 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 844 جولة رقابية بالمنطقة، نتج عنها رصد 30 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و 10 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة تكدس في مساكن العمالة.كما نفذت أعمال تطهير لـ 928 موقعًا، باستخدام 151512 لتراً من المعقمات والمطهرات، ومشاركة 480 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، وقامت برفع 7552 طنًا من النفايات، وإزالة 3708 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9405 أفراد من الطواقم البشرية بالنظافة.وتأتي الجولات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير استمراراً لجهود الأمانة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات المعتمدة التي تهدف إلى حفظ وسلامة الجميع.ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات حول الخدمات البلدية من خلال مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //14:43ت م0108