عمّان 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسبحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم، مع السفيرة السويدية المعينة حديثُا في عمّان اليكساندرا ردمارك، آفاق التعاون بين البلدين وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأعرب السفير السديري عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص المملكة على تعزيزها وتطويرها.وتمنى السفير السديري للسفيرة ردمارك التوفيق في آداء مهام عملها.// انتهى //14:54ت م0112