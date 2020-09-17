الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسوقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن، بحضور معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ومعالي رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدلله آل ناجي القحطاني، بهدف التعاون وتوحيد الجهود والاستفادة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة العملية التعليمية.وتضمنت بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المشتركة، وتفعيل التبادل والتواصل والاستفادة من الكفاءات العلمية ونقل المعرفة والخبرات والتدريب والدراسات والبحث العلمي وتبادل الزيارات والاستشارات بما يخدم رؤية وأهداف الطرفين، إضافة إلى تعزيز برامج العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بأفضل الممارسات العالمية والتي تتسم بالشمولية والجدوى والقابلية للتنفيذ، مع تقديم الأنشطة التدريبية والميدانية لمنسوبي الطرفين وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، والمساهمة في تعزيز العمل المشترك من خلال تنفيذ مشروعات الأبحاث والدراسات في شتى المجالات.وفي هذا الشأن أكدت معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى أهمية هذا التعاون بين جامعة الأميرة نورة وجامعة حفر الباطن لتوثيق العلاقات العلمية والتعليمية والبحثية، وتبادل الخبرات والتجارب من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة لخدمة منسوبي الجامعتين وكل ما من شأنه تعزيز وتطوير منظومة التعليم في المملكة.كما أشارت معاليها إلى أن هذه الخطوة أتت استجابةً لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الساعية لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته، مما سينعكس بشكل إيجابي على تقليص الفجوة بين التعليم والمتطلبات الحديثة لسوق العمل، إضافة إلى تحقيق مستهدفات الرؤية في منظومة خدمة المجتمع المستدامة، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم ودعمهم لخدمة المجتمع والوطن.ومن جانبه صرح معالي رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور محمد بن عبدلله آل ناجي القحطاني، بأن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص جامعة حفر الباطن على تعزيز شراكتها مع المؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها للاستفادة والإفادة بما يرتقي بالمخرجات العلمية والبحث العلمي واستثمار الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة العملية التعليمية وتجويدها، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى المساهمة في تعزيز العمل المشترك خلال تنفيذ مشروعات الأبحاث والدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وأضاف معاليه أن المذكرة نصت على تفعيل التبادل والتواصل والاستفادة من الكفاءات العلمية ونقل المعرفة والخبرات والتدريب والدراسات والبحث العلمي وتبادل الزيارات والاستشارات بما يخدم رؤية وأهداف الطرفين، بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بأفضل الممارسات العالمية والذي يتسم بالشمولية والجدوى والقابلية للتنفيذ.//انتهى//15:09ت م0120