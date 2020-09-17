الأحساء 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأطلقت جمعية البر بالأحساء , الدراسة الافتراضية بروضتي البر بالهفوف والمبرز وفق تنظيمات وزارة التعليم باستخدام منصة الروضة الافتراضية، والتي يستفيد منها أكثر من 100 طفل، وذلك بسبب الظروف الراهنة لجائحة كورونا.وأشارت الجمعية إلى انضمام أكثر من 100 طفل مطلع الأسبوع الماضي في الفصول الافتراضية للروضتين استمرار لسير الرحلة التعليمية لرياض الأطفال، منوهةً بتسليم الحقائب التعليمية للأطفال في منازلهم.وأكدت الجمعية حرص إدارة رياض الأطفال على نجاح الرحلة التعليمية للأطفال لتحقيق الأهداف المنشودة للتعلم عن بعد، ورفع المستوى التحصيلي للطفل، واستشعارا بالدور الكبير لأولياء أمور الطلاب في هذه المرحلة من التعليم.// انتهى //15:12ت م0121