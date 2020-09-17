نجران 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسنفذت وحدة الوقاية من الإشعاع بجامعة نجران اليوم ، الدورة التدريبية الافتراضية الأولى عن الوقاية من الإشعاع بحضور عدد من منسوبي الجامعة.وتناولت الدورة التي قدمها أعضاء الوحدة التابعين لقسم الفيزياء - بكلية العلوم والآداب أربعة محاور وهي : الإمكانيات الكشفية والبحثية للوحدة، حيث تم عرض رخصة الجامعة في مجال البحث العلمي والتعليم وأهميتها في فتح المجال للجامعة في استيراد المصادر المشعة المطلوبة للأغراض التعليمية والبحثية، وكذلك التجهيزات المتوفرة بالوحدة، وعرض أحدث التجارب التي يجرى تشييدها لقياس ارتفاع نبضة الطيف لجسيمات "ألفا" وتطبيقاتها في مجال تطوير الكواشف الإشعاعية، فيما ناقش المحور الثاني الأشعة السينية: الإنتاج والتطبيقات، وعُرض خلاله طيف الموجات الكهرومغناطيسية والفرق بين طاقة فوتونات أشعة جاما والأشعة السينية وفوتونات الضوء المنظور، وفحص التركيب البنائي والكيميائي للمواد وتطبيقاتها في مجال البحث العلمي.واستعرض المحور الثالث المواد المشعة الطبيعية وتعريفها والفرق بينها وبين المواد المشعة الصناعية، وشرح قانون النشاط الإشعاعي وكيفية حساب فترة نصف العمر للعنصر المشع وحساب النشاط الإشعاعي للعنصر، وتوضيح وحدات قياس النشاط الإشعاعي، أما المحور الرابع فتطرق للتأثيرات البيولوجية للإشعاع، وتم خلاله عرض الكميات الفيزيائية المستخدمة لحساب الجرعات الإشعاعية وشرح لكيفية حساب الجرعات الفعالة والمكافئة، إضافة إلى استعراض أنواع التعرض الإشعاعي وحدود الجرعات الإشعاعية للعاملين والمتدربين والجمهور وتوضيح الفرق بين الحد والمستوى.وأوضح رئيس وحدة الوقاية من الإشعاع بالجامعة الدكتور حسن البارقي، أن الوحدة تمتلك تجهيزات كبيرة ، و أجهزة حديثة تمكنها من إجراء التجارب والبحوث العلمية في مجالها لدفع عجلة البحث العلمي في الجامعة التي توليه اهتماماً كبيراً.// انتهى //15:15ت م0123