حائل 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسنظم مهرجان التمور والأسرة بحائل أمس، ندوة "السياحة الزراعية"، الهادفة إلى التعريف بالسياحة الزراعية وأثر التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة السياحية لتحقيق عوائد استثمارية واقتصادية ترفع من مستوى مداخيل المزارع بالاستثمارالأمثل.وأشار المشرف العام على القطاع الشمالي والشمال الغربي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان بن جارالله الصوينع خلال مشاركته بالندوة إلى مكانة المملكة في زراعة النخيل وإنتاج التمور، مشيراً إلى أن المملكة تعد من أهم الدول المنتجة للتمور وتحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 17% من مجمل الإنتاج العالمي، منوهاً بما تقدمه مزارع منطقة حائل من تمور ذات جودة عالية كتمر "حلوة حائل" وغيرها من الأصناف التي تشتهر بها المنطقة.كما عدّ المهندس الصوينع مركز القاعد الذي يقام به مهرجان التمور والأسرة من أجمل التضاريس السياحية بالمنطقة التي لديها بنية قوية للإنتاج الزراعي, مبيناً أنه بصدد إنهاء إجراءات استخراج التراخيص الزراعية السياحية لـ 14 مزرعة في حائل .من جانبه بين مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بحائل المهندس أنور علي الغصاب دور الصندوق في تقديم أفضل حلول التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية و تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن برنامج دعم السياحة الزراعية يقديم خدمة الإيواء الريفي التي تتميز في المحافظة على البيئة النباتية والحيوانية ويكون تأثيرها أقل على البيئة الطبيعية خلال فترة الإنشاء وتسهم في رفع معدل السياحة جذب للسياح من خارج منطقة.// انتهى //15:15ت م0124