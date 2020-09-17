الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واساعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامجها للاحتفاء باليوم الوطني الـ (90) للمملكة التي تضمنت إطلاق برامج وفعاليات يشارك في تنفيذها ممثلة وكالات الوزارة والأمانات المرتبطة بها وفروعها بمناطق المملكة، ومكاتبها بالخارج.وأوضحت الوزارة أن من بين الأعمال التي تواكب المناسبة توجيه أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمناطق المملكة بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة في أكثر من عشرين ألف جامع ومسجد مساند للتذكير بنعمة توحيد المملكة وما يعيشه الجميع من أمن ورخاء واستقرار ونهضة في مختلف المجالات، إلى جانب إطلاق سلسلة من الكلمات الدعوية لبيان فضل هذه البلاد وجهد ولاة أمرها في خدمة الإسلام والمسلمين، وأهمية تحقيق المواطنة الحقه وغرس قيم اللحمة الوطنية، وبيان حقوق ولاة الأمور، والاجتماع خلف القيادة الرشيدة ــ رعاها الله ــ.كما أكملت الوزارة كافة التجهيزات لإطلاق المسابقة الثقافية عبر حسابها بتويتر تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة الـ (90) والتي يقدم للفائزين بها جوائز قيمة وتتركز الأسئلة فيها حول جهود قيادة المملكة وتاريخها الحافل بالمنجزات لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.فيما أطلقت الوزارة برامج دعوية نسائية عبر البث المباشر تشارك في تقديمها داعيات يقدمن كلمات ومحاضرات عن دور المرأة المسلمة في تعزيز حب الوطن في نفوس الناشئة وأهمية رسالتها في المجتمع والتنويه بعناية المملكة وقيادتها بالمرأة المسلمة .وتنظم الوزارة ندوة علمية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عن جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم في أكبر صرح إسلامي يخدم كتاب الله بمشاركة نخبة من الدعاة والعاملين في المجمع برعاية معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .وذكرت الوزارة أن من ضمن الأعمال الاحتفالية بهذه المناسبة الغالية تزيين برج الوزارة ومباني الفروع بالأعلام والصور للقيادة الرشيدة وبث الكلمات الخالدة لقادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ عبر الشاشات الإلكترونية المنتشرة في أرجاء الوزارة وفروعها بالمناطق، ومن خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.كما تشارك مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التي تشرف عليها الوزارة بدول العالم في الاحتفاء بالمناسبة من خلال حضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها سفارات المملكة، وتوزيع نسخ من إصدارات مجمع الملك فهد وتراجم معاني القرآن الكريم .// انتهى //15:22ت م0126