الكويت 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسسجلت الكويت 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 97824 حالة، في حين سجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 575 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللآزمة 9338 حالة.// انتهى //15:23ت م0127