نجران 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأقامت جامعة نجران ممثلةً بوحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية التربية قسم البنين أمس ، اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية ، بحضور عميد كلية التربية الدكتور محمد بن عبد الله الحازمي ، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومنسق وحدة الإرشاد الأكاديمي ووحدة الأنشطة الطلابية ولجنة التعليم الإلكتروني ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.ورحب عميد كلية التربية في كلمته بالطلاب والطالبات المستجدين متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً ، مشدداً على دور الكلية بجميع أقسامها في خدمة طلبة الكلية من خلال الإجابة على استفساراتهم الأكاديمية والعلمية عبر منظومة التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة لطلابها وطالباتها.وأكد الدكتور الحازمي ضرورة تحقيق التوافق النفسي والأكاديمي في المرحلة الجامعية من خلال الحرص على متابعة المقررات الدراسية بجد واجتهاد.وأوضحت الجامعة أن اللقاء تضمن التعريف برؤية ورسالة كلية التربية ودور الكلية في المساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة ، كما تناول اللقاء التعريف بوحدة الإرشاد الأكاديمي وأهدافها ودور الإرشاد الأكاديمي في تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب والطالبات عبر الإجراءات الأكاديمية التي توفرها عمادة القبول والتسجيل ، وآلية استخدام أنظمة التعلم الالكتروني " البلاك بورد" ، وتوضيح دور المكتبة الرقمية السعودية، والتعريف بالأنشطة الطلابية بالكلية .بدورها أقامت جامعة نجران ممثلة بوحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية التربية قسم البنات اللقاء التعريفي للطالبات المستجدات بالتزامن مع قسم البنين بالكلية عن بُعد عبر منصة "ZOOM" بحضور وكيلة الكلية الدكتورة رحمة الغامدي ، ورئيسات ومنسقات الأقسام ومشرفات ومنسقات وحدات ولجان الكلية ، وعضوات هيئة التدريس.// انتهى //15:24ت م0128