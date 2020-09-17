الأحساء 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأعلنت أمانة الأحساء اليوم عن طرح 90 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة في مختلف المواقع والأماكن في محافظة الأحساء، وذلك عبر منصة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، أن الفرص الاستثمارية تتضمن أنشطة تجارية وترفيهية وتعليمية وصحية وخدمية وعقارية ورياضية، إضافةً إلى أنشطة خاصة بالاستثمارات الناشئة.وأضاف أن أمانة الأحساء تحرص على الاستغلال الأمثل لمختلف المواقع في المنطقة وتفعيل العوائد الاستثمارية لها في مشروعات ومبادرات وأنشطة الأمانة خدمياً واجتماعياً.// انتهى //15:30ت م0129