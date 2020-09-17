نجران 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اليوم ، الاجتماع الثالث للجنة التعليم عن بُعد عبر الدائرة الإلكترونية ، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية ومديري مكاتب التعليم والإدارات المعنية.وأوضح المدير العام لتعليم المنطقة أن اللجنة تعمل على متابعة العملية التعليمية ومراجعة نواتجها دورياً, علاوةً على متابعة مؤشرات المشاركة والأداء على مستوى عناصر منظومة العملية التعليمية الإلكترونية المتعلقة بالمشرف والقائد والمعلم والطالب وولي الأمر.وأكد العتيبي حرص إدارة تعليم المنطقة على مواصلة جهودها لتوفير الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية عبر منصة مدرستي ومايكروسوفت تيمز، وجميع المنصات التي وفرتها وزارة التعليم ، ومواصلة حملات التوعية والتثقيف لأولياء الأمور بأهمية هذه الخطط في مسيرة تعليم أبنائهم وبناتهم والرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن ، وحل أبرز التحديات التي قد تواجههم عبر مراكز الدعم الفني وغرفة عمليات التعليم عن بُعد التي افتُتحت لخدمتهم ، مشدداً على جميع منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة للقيام بدورهم الوطني لخدمة الأجيال ،دعماً لاستمرار العملية التعليمية وإنجاح خطط الوزارة في هذا الجانب.// انتهى //15:31ت م0130