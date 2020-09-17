المنامة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,435.25 بارتفاع قدره 17.42 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 651.76، بارتفاع قدره 2.37 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 8 ملايين و720 ألفاً و90 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و110 ألفاً و58 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 121 صفقة.// انتهى //15:38ت م0131