الكويت 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم حظر الطيران التجاري للقادمين من كل من الأرجنتين وفرنسا واليمن لتضاف إلى قائمة الدول الممنوع دخول الركاب القادمين منها إلى دولة الكويت وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية في البلاد.وأضافت (الطيران المدني) في بيان صحفي إنه نظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بشأن الدول عالية الخطورة فقد تم رفع اسم سنغافورة من قائمة الدول الممنوعة لتصبح 34 دولة.يذكر أن الدول ال34 الممنوع دخول الركاب القادمين منها إلى دولة الكويت هي الهند وايران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنجلاديش والفلبين وسوريا واسبانيا والبوسنة والهرسك وسيرلانكا ونيبال والعراق والمكسيك واندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وايطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو والدومنيكان وكوسوفو وافغانستان والارجنتين وفرنسا واليمن.// انتهى //19:12ت م0178