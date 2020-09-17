جدة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسجنّدت جمعية متلازمة النجاح جميع إمكاناتها بشكلٍ فاعل للقيام بدورها السامي والجليل من خلال تقديم أنواع الرعاية التأهيلية والتدريبية لذوي متلازمة داون فوق عمر الـ 16 عاماً، لتجاوز إعاقتهم والاندماج مع المجتمع كأفراد منتجين وفق أساليب علمية متقدمة .وتعد جمعية النجاح غير الربحية المتخصصة في خدمة هذه الفئة الغالية على الجميع، الأولى والوحيدة في محافظة جدة، وتأسست في شهر صفر من العام 1438هـ، ويعود أهم أسباب إنشاء الجمعية إلى أنّ الفئة العمرية من أبناء وبنات متلازمة داون فوق عمر 16 عاماً لا يجدون الرعاية والتوجيه والتأهيل بعد تخرجهم من المراكز التأهيلية، في حين تكمن الرؤية من خلال الإيمان بمجتمع يتمتع فيه ذوي متلازمة داون بحياة أفضل.وتبرز رسالة الجمعية عبر دمج وتمكين ذوي متلازمة داون من خلال إظهار أقصى إمكانياتهم ومهاراتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين ، ومنتجين في المجتمع، وهدفت في مضمونها إلى خدمة تلك الفئة وبخاصة الكبار منهم من الجنسين والبالغ عددهم في محافظة جدة وحدها من خلال المسوحات التي أُجريت مؤخراً مايقارب 10 آلاف حالة.ودأبت الجمعية من خلال برامجها المتعددة في تدريب وتأهيل منسوبيها على أيدي خبراء متخصصين يحسنون التعامل مع هذه الفئة ليعتمدوا على أنفسهم قدر الإمكان ، سعياً منها إلى إيجاد فرص عمل مناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم في القطاعين العام والخاص ، بجانب إقامة البرامج الترفيهية والاجتماعية والتوعوية لهم ولأفراد أسرهم ."واس" التقت مسؤولة الإعلام في الجمعية رزان سعد الشايع التي تحدثت عن خدمات ومسارات الجمعية ، مبينة أن الجمعية اهتمت بمسارات عِدة تمثلت في التدريب، والتوظيف ، والتوعية ، بالإضافة إلى مسار الترفيه ، وكذلك أعدّت حزمة من البرامج استهدفت المستفيدين من خدماتها منذ نشأة الجمعية بما يتجاوز 172 برنامجاً ، فيما بلغ عدد إجمالي المستفيدين من جميع الخدمات نحو 5634 مستفيداً .وأشارت الشايع إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية في برامج التدريب 567 ، وفي برامج التوظيف 11 شاباً وفتاة، أما المستفيدين من خدمات الجمعية في برامج التوعية فبلغ 3970 مستفيداً ، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية في برامج الترفيه 1086 من الجنسين، كما بلغ عدد البرامج التدريبية للجمعية منذ نشأتها أكثر من 64 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 567 مستفيداً ، وذلك في برامج التدريب للشباب منها : برنامج قرآني كتابي ، ودورة المساعد الإداري ، ودورة أخلاقيات المهنة ، ودورة مساعد بائع وفني تعبئة ، ودبلوم المهارات المكتبية ، إضافة إلى دورة التعبئة والتغليف ، ودورة المهارات الرقمية، والحاسب الآلي ، إلى جانب دورة تنمية مهارات القراءة .وأوضحت الشايع أن برامج التدريب للفتيات تتمثل في دورة مساعدة فنية التجميل، ودورة المهارات الفنية، ودورة المساعدة الإدارية، وبرنامج دبلوم المهارات المكتبية، وتصفيف المنتجات، بالإضافة إلى دورة أخلاقيات المهنة، والمهارات الرقمية، وتنمية مهارات القراءة وحفظ القرآن، وبرنامجي تغليف الهدايا وفن الأتيكيت والتعامل.وأكدت أن الجمعية لم تغفل عن استحداث برامج في التوعية بلغت في مجموعها 60 برنامجاً توعوياً استفاد منها أكثر من 3970 من بينهم شرائح أولياء الأمور، والمتطوعين ، والشركات ، والمجتمع ، في حين جاءت برامج الترفيه من بين نشاطات الجمعية البالغ عددها 48 برنامجاً استفاد منها أكثر من 1086.وفي جانب الزيارات التي نظمتها الجمعية لتعريف مستفيديها، أفادت مسؤولة الإعلام بالجمعية أنه بالتعاون مع العديد من الجهات الخدمية قامت بزيارة العديد من المواقع الترفيهية والثقافية والمنشآت.وبالوقوف أمام هذه الأعمال الجليلة التي تقدّمها الجمعية ، وتحمل في طياتها رسالة إنسانية تلتمس في ثنايا أعمالها حلولاً لضمان الاستدامة والاستمرارية لمواجهة أي تحديات تقف أمام هذه الرسالة العظيمة، لتتحمل على عاتقها التحلي بالمصداقية والدقة في تعاملاتها لمصلحة هذه الفئة الغالية ، للارتقاء ومواكبة أحدث التقنيات ، وإيجاد فرص لعقد شراكات تسهم في دعم ومساندة ذوي متلازمة داون على جميع المستويات.// انتهى//19:13ت م0179