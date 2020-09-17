بيروت 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسالتقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في قصر بعبدا، برئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، وعرض معه نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبل الآيلة إلى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الأخيرة، مع الإبقاء على هدف الإسراع في أن تبصر الحكومة الجديدة النور في أسرع وقت ممكن.وخلال اللقاء، طلب الرئيس اللبناني من الرئيس المكلف، "الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي، لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملاً إنقاذياً سريعاً، لاسيما أنه انقضى 16 يوماً على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة".وأكد الرئيس اللبناني "التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها التي حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية".// انتهى //19:15ت م0180