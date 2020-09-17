الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأنهت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الشهر الماضي إجراءات 132 طلباً لإلغاء بلاغات التغيب " أغلبها كيدية تقدم بها العامل" بعد التحقق من صحتها و 1173 طلب خروج نهائي لانتهاء الإقامة بالتنسيق مع إدارة الوافدين.وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن ادارة العلاقات العمالية استطاعت خلال السنتين الأخيرتين تقليص أعداد بلاغات التغيب بنسبة 70% عن السابق من خلال تطبيق بعض الضوابط بالتعاون مع الإدارة العامة للبلاغات في الوزارة , مشيراً إلى أن مهام إدارة العلاقات العمالية لا تقتصر على استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها بل تمتد إلى تصفية مستحقات المتوفين من العمالة ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل بسبب عدم حضوره لجلسات التسوية الودية, إلى جانب بالإضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل الموقوف عن العمل.// انتهى //19:15ت م0181