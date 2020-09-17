الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسوقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات الجهتين.وقع الاتفاقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، وعميد كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن محمد النشوان .وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين الجانبين لتطوير المهارات والقدرات المهنية والتربوية لفئة الأيتام المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء التابعة لفرع الوزارة بالرياض، ودعم الوعي الفكري لديهم من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والخطط الاستشارية.كما تتضمن الاتفاقية تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي العامل معهم من منسوبي فرع الوزارة، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ننفيذ الاتفاقية، ورفع التقارير الدورية للجهتين للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق مخرجات ذات جودة عالية من التدريب.// انتهى //19:18ت م0183