بريدة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واستنطلق يوم غد الجمعة 36 كلمة دعوية لغرس قيم اللحمة الوطنية في مساجد وجوامع منطقة القصيم التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم ـ ممثلًا بمراكز الدعوة في المنطقة مواكبة لليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وتهدف الكلمات إلى ترسيخ قيم اللحمة الوطنية والانتماء وتعزيز المواطنة الصالحة في المجتمع، وبيان مكانة المملكة وجهود قادتها في خدمة الإسلام ورعاية الحرمين ويقدمها نخبة من الدعاة الرسميين بفرع الوزارة بالمنطقة.كما تتناول الكلمات موضوعات متنوعة عن بيان أهمية تعزيز قيم المواطنة وبيان الإنجازات الوطنية التي تحققت لهذا البلد المعطاء بفضل الله ثم بجهود القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، وبيان الحقوق الواجبة على الراعي والرعية وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمور، والحث على اللحمة والاعتصام والتحذير من التفرق والاختلاف.وتأتي هذه الفعاليات ضمن مجموعة من البرامج والمناشط التي اعتمدتها الوزارة ضمن أعمالها وبرامجها بمناسبة اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة العربية السعودية، في إطار رسالة الوزارة لغرس قيم اللحمة الوطنية من خلال منابرها المختلفة وبرامجها المتنوعة .// انتهى //19:34ت م0186