محايل 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع ممثلةً في قسم الإشراف التربوي “فريق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي” عن مواعيد الاختبارات القبلية حسب الجدول المرفق بهدف قياس الفاقد التعليمي للفصل الدراسي الثاني.وأهاب مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري بأولياء الأمور بحسن التهيئة والاستعداد الأمثل لهذا النوع من الاختبارات، لما لها من أثر على أبنائنا وبناتنا لمعرفة مقدار ما اكتسبوه في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، حيث يسعى فريق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي لقياس الفاقد التعليمي وأساليب تعويضه لتبقى عملية التعلم مستمرة دون انقطاع أو حصول فاقد تعليمي يخل بنواتج التعلم، مشيدًا بدور فرق العمل في الميدان من قادة وقائدات ومعلمين ومعلمات والكادر الإداري بالإضافة لجهود الإشراف التربوي وفريق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي، داعيًا للجميع بالتوفيق والسداد وأن يحقق قياس الفاقد التعليمي الأهداف المرجوة.// انتهى //21:25ت م0201