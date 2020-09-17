بريدة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسعبّر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عن فخره واعتزازه بالمشاركات والمساهمات الوطنية والاجتماعية التي يقدمها رجال الأعمال، على غرار مساهمة رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير المعنية بتكفله برعاية مسابقة وزارة التعليم على مستوى المنطقة (مسابقة مدرستي الرقمية – التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد) بمبلغ نصف مليون ريال، لرفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي للطلاب والطالبات على مستوى المنطقة، وخلق بيئة تعليمية محفزة وجاذبة لمقومات التميز، تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة للتعلم عن بعد.وبين سمو أمير المنطقة، أن النماذج والمواقف الوطنية والاجتماعية التي يقدمها رجال الأعمال في المنطقة مصدر اعتزاز للوطن، ومحل فخر واطمئنان بأصالة وانتماء المواطن لهذا البلد، من خلال تلك المساهمات الحضارية والنبيلة، التي تعكس التوليفة الفريدة التي يمتاز بها هذا الوطن، شعبًا وقيادة، حيث يتسابق الجميع نحو الإسهام بما يستطيعون لدعم وخلق الفرص الإثرائية والتطويرية في مختلف المجالات، لأبناء وبنات الوطن.وأفاد سموه، أن مساهمة رجل الأعمال الخضير، تؤكد دومًا أنه مثال متجدد للمواطن الصالح، ورجل الأعمال الذي حفظ لوطنه الجميل والعرفان، واستشعر واجبه والتزامه نحو مجتمعه؛ بأن كان المبادر نحو البذل والعطاء في كل مجالات الخير.وكانت وزارة التعليم قد أطلقت مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.وتستهدف المسابقة مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، كما تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم عن بُعد، من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة.بدوره أكد الخضير، أن ما يقوم به من مشاركات ومساهمات وطنية واجتماعية، تصب في خانة تفعيل دور رجال الأعمال، بما يخص واجبهم تجاه الوطن والمجتمع، وأن ذلك ما هو إلا إسهام يسير تجاه فضائل وعطايا هذا الوطن الجمة، الذي عم خيره الجميع، وبذلت قيادته الرشيدة كل نفيس وغال؛ كي ينعم الجميع بمسيرة وطنية حضارية وتنموية ومتجددة.من جهته قدم مدير عام التعليم بمنطقة القصيم، محمد بن سليمان الفريح، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم؛ على دعمه المتواصل لكل مبادرات التعاون والتكامل بين التعليم في المنطقة والقطاع الخاص ورجال الأعمال، بما يخدم البيئة التعليمية، ويسهم في رفع حيوية وجاذبية الواقع التعليمي، ليكون أكثر عطاءً وتميزًا.كما ثمن الفريح، تلك المواقف والإسهامات الداعمة للإدارة العامة، وعبر عن شكره وتقديره باسم كافة منسوبي ومنسوبات التعليم لرجال الأعمال محمد الخضير؛ نظير وقوفه الداعم والمتواصل مع التعليم، ما يعكس أنه مثال للمواطن ورجل الأعمال الذي يفخر به الجميع.// انتهى//21:32ت م0205