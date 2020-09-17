اجتماعي / الهاتف الاستشاري بجمعية أم الحمام الخيرية يقدم محاضرة صحية بعنوان «مفاهيم خاطئة عن استخدام الدواء»
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
القطيف 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
ينظم برنامج خدمة الهاتف الاستشاري بجمعية أم الحمام الخيرية في محافظة القطيف مساء الاثنين المقبل محاضرة صحية تثقيفية بعنوان «مفاهيم خاطئة عن استخدام الدواء» .
وتتناول المحاضرة التي يقدمها الصيدلي سلمان بن عبد الله آل عباس، عبر حساب خدمة الهاتف الاستشاري بمنصة الانستغرام عدة محاور هي : تعريف السلامة الدوائية، حقائق وأرقام عن الأخطاء الطبية، مفاهيم خاطئة عن استخدام الدواء.
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21:32ت م
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