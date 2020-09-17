ينبع 29محرم 1442هـ الموافق 17سبتمبر 2020م واسرعت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، اليوم ختام اللقاء الافتراضي الذي نظمه قسم إرشاد الطالبات بتعليم ينبع، والذي استهدف أولياء الأمور للتعريف بكيفية التعامل مع " منصة مدرستي".وشمل اللقاء الذي نُفذ على مدى ثلاثة أيام عدة محاور تناولت: التعريف بمشروع التعلم الإلكتروني " منصة مدرستي"، الدور الفاعل لولي الأمر في دعم تعلم الطالب، التهيئة للتعليم الإلكتروني، رحلة الطالبة التعليمية وكيفية التعامل مع منصة مدرستي، المواطنة الرقمية " آداب السلوك الرقمي"، بالإضافة إلى استعراض أهم المواقع الإلكترونية التي تسهم في دعم عملية التعلم لدى الطلبة.وأكدت الفايدي أهمية تهيئة المناخ الدراسي المناسب ودور الأسرة في التهيئة النفسية للطلبة، مبينة تحقيق ذلك من خلال التخطيط لليوم الدراسي مثل عدد الساعات وتخصيص مكان مناسب في المنزل يساعدهم على التركيز، مع الإشراف والمتابعة الدقيقة على عملية تعلمهم، خصوصًا طلاب الطفولة المبكرة والتي تتطلب نوعًا مختلفًا من التعلم، مقدمة شكرها لفريق العمل في المكاتب التعليمية والأقسام والمجتمع التعليمي على جهودهم لخروج العمل بجودة عالية قادرعلى مواجهة التحديات.وفي ختام اللقاء تم التأكيد على ضرورة تعاون الجميع وتكاتف الجهود في التعليم والتطوير، لدعم العملية التعليمية والوصول إلى النتائج المرجوة.// انتهى //21:32ت م0207