عمّان 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، مجالات التعاون بين الأردن والاتحاد، خاصة في مجال برامج التعاون الاقتصادي.وأكد المفوض الأوروبي استعداد الاتحاد للبدء بتوفير الدعم المالي للأردن في إطار القرض الميسر الذي أقره الاتحاد حال توقيع اتفاقية القرض البالغة قيمته 500 مليون يورو والتي سيتم إنجازها خلال الأيام القادمة.وبحث الصفدي وفاريلي برامج التعاون لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها الاقتصادية.// انتهى //21:49ت م0209