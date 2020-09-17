حفر الباطن 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسنظمت كلية التربية بجامعة حفر الباطن، بالتعاون مع كلية التقنية وإدارة التربية والتعليم بالمحافظة اليوم، ندوة علمية عبر الوسائط الإلكترونية، تحت عنوان " التعليم والتدريب عن بُعد" في محافظة حفر الباطن ، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد عتيق العنزي، ومدير التربية والتعليم بالمحافظة عائض الرحيلي، وعدد من عمداء الكليات.وأكدت الندوة على أهمية التعليم والتدريب عن بُعد كخيار إستراتيجي لمؤسسات التعليم العام والعالي، مبينة أن التعليم المدمج طريقة مهمة من طرق التكامل بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي، مع ضرورة التكامل في الأدوار بين المؤسسات التعليمية والأسر ومشغلي الخدمات الإلكترونية.وأشاد المشاركون في الندوة، التي تأتي ضمن جهود جامعة حفر الباطن للتوعية بأهمية التعليم الإلكتروني، بمنصة مدرستي، باعتبارها تجربة وطنية تستحق الدراسة والإشادة، مشيرين إلى فرصة الاستثمار في التدريب عن بُعد كمورد ذاتي لمؤسسات التعليم العالي.// انتهى //21:55ت م0210