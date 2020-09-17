الجبيل الصناعية 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسنظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة اليوم ورشة عمل حول خطة تأسيس مركز الأزمات والكوارث لمنظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية .وأكد مستشار معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية رئيس فريق خطة تطوير تأسيس المركز الأستاذ أحمد عجب نور العمل على استيفاء خطط إنشاء مركز إدارة الأزمات في منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في إعداد خططها لإدارة الأزمات لخبرتها الكبيرة في إدارة الأزمات والتي ستساعد منظومة الوزارة في الوصول لأفضل الخطط للتعامل مع الأزمات والكوارث، والعمل على تطويرها بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل.واستعرض مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل ورأس الخير المهندس سعيد بن أحمد الشهري، خطة الطوارئ الكبرى بالهيئة الملكية بالجبيل ومراحل إعدادها من خلال عقد ورش العمل بين إدارة الأمن الصناعي والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث لعمل الإطار العام للخطة، وحصر المتطلبات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وحصر جميع الإمكانات والبيانات للإدارات والقطاعات، والبدء في إعداد كتابة الخطة وعمل سيناريو للتأكد من مدى فعالياتها، وإعداد الخطة المستقبلية وفحصها وتجربتها مع جميع القطاعات، والتحديث المستمر لها.عقب ذلك تحدث رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة الملكية بالجبيل مشاري بن بندر العتيبي، عن مهام الإدارة وأهدافها والتي تمثلت في التأكد من استمرارية الأعمال، وتهيئة وتشكيل فريق من الإدارات العليا في القطاعات الصناعية والحكومية والصحية العاملة في مدينة الجبيل الصناعية ذات الصلاحية للقيام بإدارة الأزمات والكوارث، وتشكيل فريق للمخاطر والتخطيط لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى المدينة، ومراجعة الخطط الحالية للأزمات والحوادث لجميع القطاعات العاملة في الجبيل الصناعية ورأس الخير ووضع التشريعات اللازمة لتحديد مهام ومسؤوليات لفريق العمل، وإصدار التعليمات الواجب اتباعها في الاستجابة للحوادث الفردية، إضافة إلى التخطيط لحصر المخاطر والتقليل من حدتها.وناقش مدير عام السلامة والصحة والبيئة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس عبدالله المشاري، مع المختصين أعمال تطوير خطة تأسيس مركز إدارة الأزمات لمنظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية.يذكر أن هذه الورشة تهدف إلى تطوير خطة تأسيس مركز متكامل لإدارة الأزمات والكوارث لمنظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يعنى بإدارة الحالات الطارئة والتعامل مع الأزمات وتصنيفها ومواجهة آثارها ونتائجها.// انتهى//.21:55ت م0211