واشنطن 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,464 إصابة مؤكدة و 1,224 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,613,331 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 196,277 حالة وفاة.// انتهى //22:03ت م0213