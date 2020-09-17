عام / الولايات المتحدة تسجل 41,464 إصابة مؤكدة و 1,224 حالة وفاة بفيروس كورونا
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
واشنطن 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,464 إصابة مؤكدة و 1,224 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,613,331 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 196,277 حالة وفاة.
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