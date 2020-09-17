الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واستنطلق غداً مباراتي الإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثانية والأربعين للموسم الرياضي 2019-2020م، وذلك بعد توقف ما تبقى من المسابقة لأكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.في المباراة الأولى، يواجه الوحدة فريق النور عند تمام الساعة 3:15 عصراً على صالة الشرائع بمكة المكرمة، وذلك بعدما تمكن الوحدة من كسب مباراة الذهاب بنتيجة (24-29).وفي اللقاء الآخر، يلتقي الخليج مع مضر عند تمام الساعة 4:00 عصراً على صالة نادي النهضة بالدمام، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز مضر بنتيجة (25-24).يذكر بأن الفائز بنتيجة المباراتين يتأهل مباشرة للمباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها في الخامس والعشرين في شهر سبتمبر الحالي.// انتهى //22:48ت م0223