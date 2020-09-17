نيويورك 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً بأكثر من 1% عند إغلاق السوق اليوم، متأثرةً ببيانات سلبية حول معدل مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 305.79 نقطة أو 1.09% إلى 27726.59 ، كما انخفض ستاندرد آند بورز 500 52.55 نقطة أو 1.55% إلى 3332.94 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 229.56 نقطة أو 2.08% إلى 10820.91.// انتهى //23:01ت م0226