اقتصادي / سوق الأسهم الأميركية يغلق على انخفاض
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
نيويورك 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً بأكثر من 1% عند إغلاق السوق اليوم، متأثرةً ببيانات سلبية حول معدل مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 305.79 نقطة أو 1.09% إلى 27726.59 ، كما انخفض ستاندرد آند بورز 500 52.55 نقطة أو 1.55% إلى 3332.94 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 229.56 نقطة أو 2.08% إلى 10820.91.
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