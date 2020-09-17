القاهرة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً، من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط والأزمة الليبية، خاصةً في ظل قرب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري.// انتهى //23:14ت م0228