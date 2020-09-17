البكيرية 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسعقدت جمعية رؤية التنموية الخيرية النسائية بمحافظة البكيرية، جمعيتها العمومية صباح اليوم ، في فندق رمادا والتي استعرض من خلالها أهم منجزات الجمعية وأعمالها خلال العام الماضي وميزانية عام 2019 وموازنة 2020 ،إضافة لتصويت ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث رُشحت الأستاذة نورة العريني رئيسة لمجلس إدارة الجمعية، وهدى الثويني نائباً للرئيس.وأوضحت رئيسة مجلس الجمعية نورة العريني أن الجمعية وبالتعاون مع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان وزعت على عدد من الأسر منازلهم بعد البحث ميدانياً لمن يستحقها بمحافظة البكيرية ورياض الخبراء والبدائع، ومازالت الجمعية في توسع لتشمل أغلب محافظات المنطقة والمراكز التابعة، مشيرة إلى أنه نفذ العديد من البرامج التطويرية للأسر ، من ضمنها برنامج التفصيل والخياطة ، وبرنامج الفنون والتصاميم بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج الثقافية .// انتهى //23:21ت م0230