رياضي / المصري يتعادل مع طلائع الجيش في الدوري المصري لكرة القدم
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
القاهرة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
تعادل فريق المصري البورسعيدي مع فريق طلائع الجيش بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الــ "27" من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد المصري إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر.
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23:22ت م
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