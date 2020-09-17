القاهرة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واستعادل فريق المصري البورسعيدي مع فريق طلائع الجيش بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الــ "27" من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد المصري إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر.//انتهى//23:22ت م0231