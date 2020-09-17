عام / المغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 1442/1/29 هـ الموافق 2020/09/17 م واس
الرباط 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.
// انتهى //
23:24ت م
0232