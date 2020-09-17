الرباط 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.// انتهى //23:24ت م0232