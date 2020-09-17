الخرطوم 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني بروفيسور صديق تاوراليوم، بمكتبه بالقصر الرئاسى رئيس المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية السفير عماد طارق الجنابي.وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات انعقاد مؤتمر دولي حول الأمن الغذائي في الخرطوم ، بجانب بحث القضايا التي تهم السودان باعتبار أنه من الدول التي تمتلك مقومات وموارد هائلة تمكنها من تحقيق الأمن الغذائي في العالمين العربي والأفريقي.// انتهى //23:29ت م0234