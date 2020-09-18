باريس 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسسجلت فرنسا 10593 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في البلاد، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم 415481 إصابة.وأشارت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية في بيانها اليومي تسجيل 50 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 31095 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.// انتهى //00:23ت م0236