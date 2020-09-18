رياضي / الهلال يتعادل مع باختاكور سلبيًا في دوري أبطال آسيا 2020
الجمعة 1442/2/1 هـ الموافق 2020/09/18 م واس
الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس
تعادل فريق الهلال مع باختاكور الأوزبكي بنتيجة سلبية دون أهداف، خلال مواجهتهما اليوم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم .
ورغم ظروف فريق الهلال في اللقاء والمتمثلة بإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد إلا أنه خرج بنقطة تقربه من حسم التأهل للدور ثمن النهائي .
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال لـ 10 نقاط منفردًا بصدارة ترتيب المجموعة ، في حين رفع باختاكور رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثاني.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأحد القادم ، حيث يلاقي الهلال فريق شهر خودرو الإيراني، فيما يلعب باختاكور الأوزبكي مع شباب أهلي دبي.
// انتهى //
02:07ت م
0240