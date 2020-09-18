الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واستعادل فريق الهلال مع باختاكور الأوزبكي بنتيجة سلبية دون أهداف، خلال مواجهتهما اليوم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم .ورغم ظروف فريق الهلال في اللقاء والمتمثلة بإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد إلا أنه خرج بنقطة تقربه من حسم التأهل للدور ثمن النهائي .وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال لـ 10 نقاط منفردًا بصدارة ترتيب المجموعة ، في حين رفع باختاكور رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثاني.وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأحد القادم ، حيث يلاقي الهلال فريق شهر خودرو الإيراني، فيما يلعب باختاكور الأوزبكي مع شباب أهلي دبي.// انتهى //02:07ت م0240