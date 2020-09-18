صبيا 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان اليوم، توزيع 450 سلة غذائية ، على الأسر المستفيدة من خدماتها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن حسن الذروي أن السلال الغذائية تتضمن جميع المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر بالإضافة إلى توزيع 500 كيس دقيق، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بإيصال السلال الغذائية إلى منازل الأسر المستفيدة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.//انتهى//03:00ت م0244