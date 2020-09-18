الخرطوم 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسوصل مطار الخرطوم الدولي اليوم، وفد مقدمة الجبهة الثورية التي وقعت اتفاقا مع الحكومة السودانية بالأحرف الاولى بمدينة جوبا مقر دولة جنوب السودان، بقيادة الأستاذ ياسر عرمان وذلك للتبشير بقرب إحلال السلام الشامل والدائم بالبلاد.وقال رئيس المفوضية القومية للسلام في السودان البروفيسور سليمان الدبيلو خلال مخاطبته الحشود التي استقبلت الوفد بالمطار إن وصول وفد مقدمة الجبهة الثورية للبلاد يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة السلام والاستقرار في السودان، مشيرا إلى أن السودان وعلى مدى ثلاثين عاما ظل يعاني من الظلم والتهميش، مبينا أن المناخ بات مواتيا لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.وأضاف الدبيلو أن الجهود ستتواصل تجاه تعزيز مسيرة السلام والأمن والاستقرار في البلاد.//انتهى//03:31ت م0247