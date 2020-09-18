كيوتو 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأعلنت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني الإكوادوري ديانا أتامانت اليوم إجراء انتخابات عامة في بالبلاد خلال 7 فبراير 2021 م، داعية المنظمات السياسية والمجتمع المدني والمواطنين إلى مواكبة العملية الانتخابية.يذكر أن حوالي 13 مليون مواطن لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالإكوادور.ومن المتوقع أن يتنافس حوالي 16 مرشحا على خلافة الرئيس الحالي لينين مورينو، الذي لم يرغب في الترشح لولاية ثانية.// انتهى //04:00ت م0252