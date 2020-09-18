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الجمعة 1442/2/1 هـ الموافق 2020/09/18 م واس
الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس تشيلي بذكرى الاستقلال
أمير المدينة يدشن مشروعات تعليمية بتكلفة 559 مليون ريال
أمير القصيم يناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني
المملكة ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول الحق في التنمية
نيـوم.. مســتقــبل المنـطقة المـشـرق
الشورى يطالب "الأمر بالمعروف" بآليات ونتائج تطوير "الميدان" وقياس الرضا
«إغاثي الملك سلمان» يدفع بحزمة مشروعات للشعب اليمني دون تمييز.... ويوقع ثلاث اتفاقيات مشتركة مع منظمات دولية لصالح اليمن
الحرمان الشريفان أكبر مجمعين إقرائيين في العالم
«الصحة»: انخفاض ملموس.. 593 حالة كورونا فقط
معالجة أكثر من 25 ألف بلاغ تتعلق بإجراءات كورونا
تأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي
إيداع 1,6 مليار ريال لمستفيدي الضمان
التخصصات الصحية تطلق زيارات الاعتماد عن بُعد
تركيا الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الاتجار بالبشر
أردوغان في ليبيا.. ورم إخواني يستهدف الشمال الإفريقي
السراج.. مهندس فشل في ترميم البيت الليبي
ولي عهد البحرين يتطوع في التجارب السريرية للقاح كوفيد - 19
كورونا يصيب الصحة العالمية «بالقلق»
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