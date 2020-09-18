الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس تشيلي بذكرى الاستقلالأمير المدينة يدشن مشروعات تعليمية بتكلفة 559 مليون ريالأمير القصيم يناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطنيالمملكة ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول الحق في التنميةنيـوم.. مســتقــبل المنـطقة المـشـرقالشورى يطالب "الأمر بالمعروف" بآليات ونتائج تطوير "الميدان" وقياس الرضا«إغاثي الملك سلمان» يدفع بحزمة مشروعات للشعب اليمني دون تمييز.... ويوقع ثلاث اتفاقيات مشتركة مع منظمات دولية لصالح اليمنالحرمان الشريفان أكبر مجمعين إقرائيين في العالم«الصحة»: انخفاض ملموس.. 593 حالة كورونا فقطمعالجة أكثر من 25 ألف بلاغ تتعلق بإجراءات كوروناتأهيل المدرجات الزراعية في الجنوب الغربيإيداع 1,6 مليار ريال لمستفيدي الضمانالتخصصات الصحية تطلق زيارات الاعتماد عن بُعدتركيا الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الاتجار بالبشرأردوغان في ليبيا.. ورم إخواني يستهدف الشمال الإفريقيالسراج.. مهندس فشل في ترميم البيت الليبيولي عهد البحرين يتطوع في التجارب السريرية للقاح كوفيد - 19كورونا يصيب الصحة العالمية «بالقلق»// يتبع //06:01ت م0003